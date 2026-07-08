¡Comienza la cuenta regresiva! Christell Rodríguez revela probable fecha de parto de su primer hijo

08 jul. 2026 - 10:30 hrs.

Christell Rodríguez utilizó sus redes sociales para compartir con sus seguidores momentos íntimos de su embarazo, entre ellos la fecha de su parto.

A través de su cuenta de Instagram, la joven habilitó la ya habitual caja de preguntas para interactuar con los cibernautas, y aprovechó para mostrar su pancita.

La fecha de parto de Christell

En ese contexto, la cantante nacional recibió como consulta: "¿para cuándo tiene fecha de parto?".

"Mi fecha probable de parto es para la primera semana de agosto, ahí es donde se cumplen las cuarenta semanas", lanzó la joven Christell Rodríguez.

La artista nacional señaló que la fecha podría cambiar, puesto que, “como se sabe, desde la semana 37 que a veces ya quieren salir y hay mucha gente también que programa sus partos dentro de esas semanas".

No obstante, Rodríguez descartó apresurar su parto y afirmó que "vamos a esperar".

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