"Mi princesa": Pangal Andrade se deshace en amor por su pequeña Alanna que cumple 7 meses

22 may. 2026 - 18:00 hrs.

La llegada de Alanna a la vida de Pangal Andrade fue todo un suceso, ya que cambió por completo las prioridades y perspectivas que tenía el ex chico reality.

Precisamente, la pequeña niña nació fruto de la relación que tiene con Melina Noto desde hace más de cinco años, período en el que se han acompañado y han construido una familia feliz en el Cajón del Maipo.

Por lo mismo, no extraña que Alanna sea la personita que trajo luz a la vida de ambos, hecho por el que Pangal decidió subir una fotografía de su hija a Instagram para festejar un mes más de su vida.

Pangal Andrade feliz con su pequeña Alanna

El influencer subió una fotografía en la que se ve a su pequeña hija en los brazos de Melina, mientras toma un snack sonriente, misma sonrisa que se repite en su madre.

En esta foto, Pangal escribió: "Hoy mi princesa cumple 7 meses y no puedo más", y agregó muchos emojis de corazón, manifestando así su gran amor por su hija.

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