"Todo lo que sume...": Ignacia Antonia aclara el motivo de las terapias que recibe su hija Amelia

09 jul. 2026 - 16:00 hrs.

Ignacia Antonia suele compartir en sus redes sociales su día a día como madre de Amelia, fruto de su relación con el cantante urbano AK4:20.

Sus seguidores expresan su curiosidad sobre algunos aspectos de su maternidad. Uno de ellos son las constantes terapias de estimulación que recibe su pequeña.

Interrogante que se volvió a levantar este jueves, luego que la influencer nacional volviera a compartir una fotografía en sus historias de una nueva sesión.

Ignacia Antonia y las terapias de su pequeña hija

Consciente de la curiosidad que causan estas terapias, decidió explicar el porqué de las actividades que recibe Amelia.

"Su cita semanal. Muchas personas me han preguntado porque estoy haciendo terapia de estimulación, y es porque todo lo que sume, bienvenido sea", señaló junto a la fotografía.

Sobre la misma, agregó que las sesiones no solo benefician a su hija, sino que también le permiten aprender otras maneras de estimular a la pequeña.

"Así también yo voy aprendiendo otras maneras de estimular a mi hija y qué cosas tenemos que seguir reforzando", sostuvo Ignacia Antonia.

Instagram @ignaciaa_antonia

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