Javiera Acevedo actualiza el delicado estado de salud de su perrito: "Por favor, sigan rezando"

09 jul. 2026 - 17:00 hrs.

Durante las últimas horas, Javiera Acevedo realizó un llamado desesperado a través de redes sociales, ya que su perrito Negrito necesitaba donantes de sangre.

En concreto, una destrozada Javiera apareció en sus plataformas digitales donde explicó que la ayuda era necesaria, ya que de momento no tenían donantes, además de explicar que necesitaba perritos de 20 o 25 kilos, entre dos y siete años de edad y con sangre de tipo negativo.

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Fue gracias a este llamado, que llegaron dos personas con sus perritos que eran donantes compatibles. Por lo mismo, con el paso de las horas, Javiera actualizó el estado de su mascota.

Javiera Acevedo actualiza estado de salud de su mascota

Precisamente, tras recibir la donación de las mascotas, Negrito parecía estar en mejor estado y así lo dejó saber Javiera en redes sociales.

"Mi bebé hoy... mucho mejor. Gracias por tanto amor, cariño y rezos. Por favor, sigan rezando", pidió Acevedo a sus seguidores, quienes han sido un enorme apoyo para la comunicadora.

Finalmente, recalcó que ahora "vamos por esa recuperación y esperar a que sus órganos mejoren poco a poco".

Instagram

Javiera Díaz de Valdés, amiga y colega de Acevedo, contó a Las Últimas Noticias (LUN) cómo es la relación de la actriz con sus perritos.

"Para la Javi, sus perros son todo; duerme con ellos y con Kai. Ella es muy sensible y con solo pensar que uno de sus perritos tiene 10 años, y que ya es mayor, llora", expresó.

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