"Vamos, mi Negro hermoso": Perrito de Javiera Acevedo requirió donantes de sangre por severo problema de salud

09 jul. 2026 - 11:20 hrs.

Javiera Acevedo expresó su alivio y agradecimiento luego de que varias personas atendieron al llamado que hizo el martes en Instagram. Negrito, su perrito de 7 años, requería donantes de sangre debido a una hemorragia interna.

"Yo agradezco un montón la ayuda de subir y repostear, pero no me sirvió. La gente no va con sus perros, no me sirven los bancos de sangre. Por favor, se los pido de todo corazón. Es urgente", dijo en ese momento la actriz entre lágrimas.

La donación al perrito de Javiera Acevedo

Javiera Acevedo especificó que requerían donantes de 20 o 25 kilos, entre dos y siete años de edad y con sangre de tipo negativo. "Hay que llevar al perro. Si no saben su sangre, le hacen un examen y vemos si es positivo o negativo. Yo necesito que sea negativo, pero necesito que vayan con su perro", detalló.

Afortunadamente, finalmente llegaron varios donantes para Negrito, según contó con alivio el miércoles en un siguiente video. "Llegaron varios perritos de los cuales dos son negativos y les quiero agradecer demasiado por venir", comentó.

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"Ha sido hermoso sentir el cariño y quiero decirles que por hoy estoy bien de donantes y que mañana podría necesitar más. Gracias, de todo corazón", agregó.

En una de sus más recientes historias, la presentadora compartió un breve video donde se la ve jugar y consolar a su mascota. "Vamos, mi Negro hermoso. El amor todo lo puede. Eres fuerte y te necesitamos en nuestra vida muchos años más", escribió sobre la imagen.

Javiera Díaz de Valdés, amiga y colega de Acevedo, contó a Las Últimas Noticias (LUN) cómo es la relación de la actriz con sus perritos.

"Para la Javi, sus perros son todo; duerme con ellos y con Kai. Ella es muy sensible y con solo pensar que uno de sus perritos tiene 10 años, y que ya es mayor, llora", reveló.

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