Daniela Castro preocupa por lesión que hace perder sensibilidad en sus piernas: "Me doblé varias veces el pie"

09 jul. 2026 - 12:40 hrs.

La cocinera e influencer de redes sociales, Daniela Castro, reveló en sus plataformas que está pasando por un complejo momento a raíz de una lesión en su tren inferior.

Daniela no es una persona ajena a las lesiones, ni a los dolores, ya que en varias ocasiones ha compartido con sus seguidores distintas dolencias que han afectado sus proyectos personales, así como familiares y laborales.

Sin embargo, en esta ocasión parece ser un poco más grave que en otras instancias, ya que implica una pérdida de sensibilidad en sus piernas, algo que puede ser muy peligroso en caso de no ser tratado con la debida importancia.

Daniela Castro sufre problemas por pérdida de sensibilidad

"Día de eco y rayos en mi piecito. Revisando mis nervios y ligamentos", partió diciendo la cocinera, lo que de inmediato preocupó a sus seguidores, ya que es una zona compleja de tratar, sobre todo en una persona que es activa con el baile y ejercicio.

Y es que no se trataría de una lesión simple, sino que implicaría algo neurológico en gran parte del tren inferior, lo que afectaría las extremidades de Daniela.

"Tengo el pie como dormido y con hormigas. El nervio del peroneo se hiperextendió (me doblé varias veces el pie, probablemente desde un mes atrás); eso hace que pierda sensibilidad y fuerza", expresó, sin entregar más detalles de un posible tratamiento y recuperación.

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