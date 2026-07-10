"17+3": Vale Roth compartió una nueva imagen de su embarazo y mostró su pancita

10 jul. 2026 - 16:40 hrs.

A mediados de mayo, Vale Roth sorprendió a todos revelando que estaba esperando a su tercer bebé, quien en esta ocasión será un varón, tras convertirse en madre de Antonia en 2023 y de Martina en julio de 2025.

Precisamente, y según anunciaron Vale y su pareja Miguel de la Fuente, este será el último hijo que tendrán juntos, ya que él se someterá a una vasectomía.

Considerando esto, Valentina se está enfocando en la crianza de sus dos hijas, así como en la gestación del tercer hijo.

Así se ve la pancita de Vale Roth

Y es que, a través de historias de Instagram, la exgimnasta compartió una historia de Instagram en la que escribió "17+3", junto a una imagen donde mostró su pancita de embarazo.

Instagram

Cabe destacar que hace unos días fue la propia bailarina quien expresó que este embarazo la está cansando más de lo normal: "Impresionante cómo me canso más rápido ahora. Porque, ya les dije, son dos corazones y como que no sé, me fatigo más rápido y me falta el aire más rápido".

Asimismo, se sorprendió porque de un momento para otro salió la pancita que estaba mostrando ahora, ya que no esperaba que fuera tan repentino.

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