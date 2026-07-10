"Obvio que voy a chochear": Coté López presume el impresionante logro de sus trillizas

10 jul. 2026 - 18:00 hrs.

Coté López utilizó sus redes sociales para mostrar el importante logro escolar de sus trillizas, fruto de su exmatrimonio con Luis Jiménez.

En sus historias de Instagram, la influencer exhibió con orgullo los certificados de notas de Raffaela, Isidora y Rebeca.

El orgullo de Coté López

En el video compartido, Coté evidenció el excelente desempeño académico de las jóvenes. Dos de ellas finalizaron el semestre con promedio 7.0, mientras que la tercera, 6.9.

"Y ahora obvio que voy a chochear. 7.0, 6.9 y 7.0. Mis princesitas, felicidades, mis vidas", expresó en el registro.

Junto a lo anterior, la también empresaria etiquetó las cuentas de Instagram de las trillizas, visiblemente emocionada.

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