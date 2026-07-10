Joaquín Méndez llena de ternura sus redes sociales con tierno video jugando con su hijo Valentino

10 jul. 2026 - 15:20 hrs.

Joaquín Méndez y Mandi Martínez se convirtieron en padres del pequeño Valentino en febrero de este año, mes en el que la vida del animador de Mega cambió para centrarse en las necesidades de su hijo.

Pese a sus grabaciones con Volverías Con Tu Ex? 2 y otros compromisos, Joaquín se ha mantenido presente en la crianza de Valentino en sus primeros meses, lo que se notó con un tierno video que subió el argentino a sus redes sociales.

Precisamente, en sus plataformas digitales, Joaquín subió un tierno video en el que aparece en un íntimo momento con su bebé.

El tierno video de Joaquín Méndez y Valentino

Y es que en este video se puede ver a Joaquín realizando ejercicios con Valentino para mejorar su digestión, lo que se complementaba con mucha ternura con la voz de Méndez, quien entonaba una canción para calmar a su hijo.

La situación generó mucha ternura en sus redes sociales, ya que esta no es la primera vez en la que se muestra a un Joaquín presente en la crianza de su hijo, así como atento a todas las necesidades que tenga el pequeño.

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