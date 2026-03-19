Minimalista y delicada en tonos pastel: Así es la soñada habitación de la hija de Emilia Dides y Sammis Reyes

19 mar. 2026 - 12:10 hrs.

La pequeña Mía Ignacia, hija de Emilia Dides y del exdeportista Sammis Reyes, está próxima a cumplir sus primeros dos meses de vida. En medio de esta tierna etapa, sus padres finalizaron los últimos detalles de la que será su habitación durante los próximos años.

Fue la propia ex Miss Universo Chile quien compartió el resultado de esta especial remodelación. A través de sus historias de Instagram, mostró un dormitorio delicado y con un encanto especial.

La habitación de la hija de Emilia Dides y Sammis Reyes

En el video que publicó, se aprecia que la habitación de Mía se diseñó con un estilo minimalista en el que predomina el uso de tonos rosa pastel y otros detalles blancos que transmiten calma y ternura.

Instagram @emiliadides

El mobiliario combina colores claros con texturas suaves. En un lado, junto a una cuna blanca, se encuentra una pared con paneles decorativos y el nombre "Mía" escrito en elegantes letras gigantes.

Del otro lado, el ambiente acogedor tiene un área de cambio, con una cómoda llena de implementos para el cuidado de la bebé y un estante con perchero, ideal para guardar algunos de sus looks.

Sin dudas, se trata de una habitación de ensueño, hecha a medida, con la que Emilia Dides y Sammis Reyes celebran la llegada de Mía Ignacia a sus vidas.

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