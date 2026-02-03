"Eso es maldad, eso es mala raza": Neme realiza potente descargo tras nueva intervención en Meiggs

03 feb. 2026 - 11:15 hrs.

La mañana de este martes, un equipo de Mucho Gusto se trasladó hasta el Barrio Meiggs, en la comuna de Santiago, para el inicio de la tercera etapa de intervención en el sector para combatir el comercio ilegal.

Ante esto, José Antonio Neme entregó su opinión sobre lo que, a su juicio, hace de este emblemático lugar, una zona peligrosa donde la criminalidad está más que presente.

Desalojo de toldos azules en Meiggs

"Aquí hay un tema que es cultural y que es de raza. Yo estuve en el mercado de Delhi, que es una cosa, pero monstruosa, que no se lo pueden imaginar; es una cosa multiplicada por 1.000 a lo que estamos viendo. Efectivamente, hay mucha miseria, mucha pobreza, mucho más de lo que hemos visto en Meiggs, pero nadie te va a sacar un revólver para nada", aseguró.

Mega

Según Neme, lo que ocurre en Meiggs no es nada más que "la maldad humana (...) Esto es más que el deseo de trabajar, es más que el deseo incluso de pasar sobre la legislación laboral vigente. Aquí ha habido maldad pura, dura, y déjame decirlo, mala raza".

En eso, recordó lo que ocurrió hace unos años, donde un comerciante ambulante asesinó a disparos a la periodista Francisca Sandoval en medio de una marcha, indicando que "eso no tiene que ver ni con falta de oportunidades laborales ni con falta de oportunidades de trabajo ni con el deseo obsesivo de la comercialización; eso es maldad, eso es mala raza".

Todo sobre José Antonio Neme