"Debiendo casi $100 millones": Comerciante de Meiggs acusa crisis por alza de arriendos

03 feb. 2026 - 12:45 hrs.

Yanina Fuentes, locataria formal del Barrio Meiggs, habló esta mañana con Mucho Gusto sobre las dificultades que deben enfrentar ante la presencia del comercio ambulante y el alza de los arriendos.

La mujer fue una de los tantos comerciantes establecidos que resultaron damnificados por un incendio de gran magnitud que afectó a la galería China Town, en octubre de 2024.

El drama de damnificados por incendios en Meiggs

Desde entonces, ella y el resto de los locatarios recibieron un permiso especial para instalarse en la calle, el cual venció este 31 de enero. Si bien han estado en conversaciones para buscar un nuevo lugar, los altos precios de los arriendos han visto frustrada aquella opción.

"Yo he visto locales en ocho millones de pesos y un derecho a llave de ochenta millones de pesos. ¿De dónde? Si yo hace un año me quemé (su local) debiendo casi $100 millones", comentó al matinal.

Además, indicó que es difícil competir con el presupuesto de comerciantes chinos, quienes se han adjudicado gran parte de los locales disponibles. Lo mismo ocurre con las nuevas galerías, muchas de las cuales son construidas para sus mismos compatriotas.

