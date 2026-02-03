"Estaba nuevo": Locatarios denuncian que guardias municipales robaron pertenencias en operativo en Meiggs

03 feb. 2026 - 13:35 hrs.

Un complejo momento se vivió en el nuevo operativo para despejar las calles del Barrio Meiggs, luego que comerciantes establecidos acusaran el robo de pertenencias por parte de funcionarios de seguridad de la Municipalidad de Santiago.

Todo ocurrió cuando personal del municipio irrumpió en calle Grajales para desalojar los puestos de locatarios establecidos, pero que, debido al incendio que afectó la galería China Town, se encontraban instalados en la vía pública.

Tenso momento en Meiggs

Yanina Fuentes, vocera de los comerciantes, comentó que la intervención de las fuerzas de seguridad los tomó por sorpresa, puesto que se había establecido como hora límite las 14:00 horas de este martes.

"Estábamos sacando nuestras cosas y entraron municipales violentamente a sacarnos todo", dijo, para luego asegurar que a uno de los locatarios le intentaron robar sus pertenencias.

Por si fuera poco, la propia Yanina denunció que sustrajeron su teléfono celular, el cual se encontraba al interior de una caja, además de un taladro. "Estaba nuevo. Imagínate, se lo roban. No puede ser que lleguen con tanta violencia a sacarnos las cosas".

Otro comerciante, Alejandro, contó que "quedó mi banano, una chaqueta y unos muebles (en mi puesto). Y resulta que estábamos sacando las cosas y mi hermano se da cuenta de que se estaban llevando el banano los guardias municipales. Se lo quitamos de las manos a tirones".

Ante las acusaciones realizadas por los comerciantes, Osvaldo Gómez, subdirector de seguridad de la Municipalidad de Santiago, invitó a los afectados a realizar las respectivas denuncias en Carabineros o Fiscalía. Respecto al taladro, afirmó que fue encontrado y entregado a su propietaria.

