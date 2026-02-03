"Esa mercadería era robada": Encuentran gran cantidad de alarmas de ropa en operativo en Barrio Meiggs

03 feb. 2026 - 11:45 hrs.

En las primeras horas de la madrugada de este martes, Carabineros y funcionarios de seguridad de la Municipalidad de Santiago dieron inicio a la tercera etapa del plan de intervención del Barrio Meiggs.

En esta instancia, se consideró el retiro de toldos azules y los cierres de los accesos por las calles San Alfonso, Sazié, Conferencia, Grajales y Gorbea.

Alarmas de ropa tiradas en la calle en Meiggs

Mientras un equipo de Mucho Gusto liderado por el periodista Julio Ahumada recorría las calles intervenidas por las autoridades, logró captar una gran cantidad de alarmas de ropa presuntamente robada.

Mega

Los elementos se encontraban en la vereda, justo en el lugar donde estaba instalado un toldo azul del comercio ambulante.

Al respecto, José Antonio Neme planteó que aquella evidencia "habla de que probablemente esa mercadería era robada", y que esto se trata abiertamente de una "guachaquería", donde "probablemente había un robo hormiga que terminaba como una suerte de proveedor de este toldo azul".

Todo sobre Mucho gusto