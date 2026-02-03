Lanzan fuegos artificiales en medio de operativo en Meiggs: Interrumpen entrevista en vivo a alcalde Desbordes

03 feb. 2026 - 10:05 hrs.

Mientras un equipo de Mucho Gusto llevaba a cabo una entrevista al alcalde de Santiago, Mario Desbordes, desde el Barrio Meiggs, un grupo de desconocidos lanzó fuegos artificiales a pocos metros del lugar.

Todo ocurrió durante la mañana de este martes, cuando se daba cuenta de la tercera etapa de intervención en el sector comercial, cuyo objetivo es la erradicación del comercio ambulante, de los también denominados "toldos azules".

Lanzan fuegos artificiales en medio de entrevista

En ese contexto, mientras el periodista Julio Ahumada entrevistaba al jefe comunal, comenzaron a escucharse ruidos por fuegos artificiales, para luego percatarse que desconocidos lanzaban pirotecnía en las cercanías.

Mega

Desbordes señaló que desde el lugar donde salía el artificio es complicado y que, por lo mismo, utilizaba chaleco blindado.

"Son delincuentes. A mí no me vengan con la historia de que son pobres personas que no tienen pega, que tuvieron que sentarse a vender lo que les sobraba en la casa. Esa es una organización, son personas violentas y están usando elementos prohibidos, los mismos que usan cuando llega la 'merca' a la población", comentó.

Todo sobre Mucho gusto