Masivo operativo en Barrio Meiggs: Retiran toldos azules e instalan siete nuevas rejas perimetrales
Un nuevo operativo conjunto entre Carabineros, funcionarios de la Municipalidad de Santiago y la Delegación Presidencial Metropolitana se desarrolla en el Barrio Meiggs, en la comuna de Santiago.
Se trata de la tercera etapa de intervención en el popular sector comercial, cuyo objetivo es recuperar el espacio público, restituir el orden y enfrentar a las bandas delictuales ligadas al comercio informal.
En esta ocasión, se desplegaron más de 200 efectivos de Carabineros y 100 agentes municipales, entre las calles Sazié y Grajales, desde Exposición por el poniente hasta San Alfonso al oriente.
Nuevos portones en Barrio Meiggs
La intervención contempló el retiro de toldos azules asociados a ambulantes y la instalación de nuevas rejas perimetrales en los siguientes siete puntos:
- Exposición con Sazié
- Exposición con Grajales
- Grajales con San Vicente
- Grajales con Conferencia
- Grajales con San Alfonso
- Grajales con Bascuñán Guerrero
- Sazié con Bascuñán Guerrero
Desde el municipio indicaron a Mucho Gusto que este procedimiento se extenderá por dos días.
