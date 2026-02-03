Masivo operativo en Barrio Meiggs: Retiran toldos azules e instalan siete nuevas rejas perimetrales

03 feb. 2026 - 09:39 hrs.

Un nuevo operativo conjunto entre Carabineros, funcionarios de la Municipalidad de Santiago y la Delegación Presidencial Metropolitana se desarrolla en el Barrio Meiggs, en la comuna de Santiago.

Se trata de la tercera etapa de intervención en el popular sector comercial, cuyo objetivo es recuperar el espacio público, restituir el orden y enfrentar a las bandas delictuales ligadas al comercio informal.

En esta ocasión, se desplegaron más de 200 efectivos de Carabineros y 100 agentes municipales, entre las calles Sazié y Grajales, desde Exposición por el poniente hasta San Alfonso al oriente.

Mega

Nuevos portones en Barrio Meiggs

La intervención contempló el retiro de toldos azules asociados a ambulantes y la instalación de nuevas rejas perimetrales en los siguientes siete puntos:

Exposición con Sazié

Exposición con Grajales

Grajales con San Vicente

Grajales con Conferencia

Grajales con San Alfonso

Grajales con Bascuñán Guerrero

Sazié con Bascuñán Guerrero

Desde el municipio indicaron a Mucho Gusto que este procedimiento se extenderá por dos días.

Todo sobre Mucho gusto