La irónica respuesta de Sammis Reyes a quienes lo tratan de cafiche de Emilia Dides: "Teníamos un acuerdo..."

16 mar. 2026 - 19:00 hrs.

Pocos segundos le bastaron a Sammis Reyes para responder de forma irónica a sus haters, quienes lo acusan de ser el cafiche de su pareja, Emilia Dides.

A través de un corto reel compartido en Instagram, los padres de la bebé Mía sostuvieron una conversación al respecto, donde comienzan con saludos mutuos.

Así responde Sammis Reyes a sus haters

Iniciada la charla, la Miss Universo Chile 2024 soltó una insidiosa pregunta a su pololo: “¿Qué hace Sammis Reyes?”.

Emilia Dides | Instagram: @sammisreyes

“Pero mi amor, yo pensaba que teníamos un acuerdo. Yo pensaba que yo iba a vivir de ti, mi amor”, contestó el exdeportista, aparentemente exaltado. De inmediato Emilia puso una mirada pícara, para expresar complicidad.

El jugueteo fue seguido por la modelo: “¿Qué quieres esta semana?”, a lo que Reyes respondió: “Una vida moderna, mi amor”.

La conversación fue cortada de manera abrupta por un grito de la bebé, quien se encontraba en la parte de atrás de la pieza. De una vez sus papás corrieron a atenderla.

"Me gusta esta pareja porque se ríen de todo"; "Linda pareja y eso molesta, cuídense, linda familia"; "Es una pareja bellísima. Y oídos sordos a comentarios necios", escribieron sus seguidores en reacción.

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