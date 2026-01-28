"Una semana más": Emilia Dides publica tierno video a la espera del nacimiento de su guagua

28 en. 2026 - 20:10 hrs.

Emilia Dides está a casi nada de dar a luz y fue la propia ex Miss Universo Chile quien lo confirmó a través de redes sociales, específicamente TikTok.

Y es que la reina de belleza y cantante aprovechó sus plataformas para dejar en expectación a sus seguidores, los que están intentando adivinar el día en el que Dides se convierta en madre por primera vez.

Cabe destacar que su bebé es fruto de la relación que mantiene con el exdeportista nacional Sammis Reyes, la que inició precisamente en las semanas previas a Viña 2025, siendo confirmado su romance en la Gala de Viña del Mar del año pasado.

Emilia Dides prepara el nacimiento de su bebé

Precisamente, a través de TikTok, Emilia subió un video donde demuestra lo grande que está su panza de embarazada y parte de su outfit que en gran parte es blanco.

"Vamos mi niña", escribió en la descripción del video, mientras que sobre este dejó la frase: "Dale princesa, una semana más", alentando a su propia guagua a nacer en aproximadamente unos siete días.

Tanto Emilia Dides como Sammis Reyes están confirmados para la Gala de Viña del Mar 2026, por lo que se espera que para aquella fecha la niña ya haya nacido.

