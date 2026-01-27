"Me desubiqué": Diego Venegas ofrece disculpas tras polémico video en medio de zona damnificada por incendios

27 en. 2026 - 09:40 hrs.

El exchico reality Diego Venegas se encuentra envuelto en una desagradable polémica, luego de publicar un video en medio de la catástrofe por los incendios forestales.

El también creador de contenidos fue uno de los tantos influencers y famosos que acudieron al sur del país, para ayudar a las familias de las víctimas y damnificados.

Sin embargo, Venegas no hizo noticia precisamente por esta valorable acción, sino que por un video para promocionar su nueva canción. "1000 fueguitos y en menos de 24 horas le saco videoclip", escribió, junto al emoji de una llama.

La desafortunada publicación le valió miles de críticas, más considerando que en el clip aparece en medio de la catástrofe.

Diego Venegas ofrece disculpas tras polémico video

En vista de la polémica en la que se vio envuelto, Venegas decidió volver a utilizar su cuenta de Instagram para ofrecer disculpas.

"No dejan de llegarme amenazas de muerte", partió admitiendo la expareja de Ignacia Michelson, para luego asumir su responsabilidad.

"Necesito pedir perdón por la gente que se vio afectada por mi historia. Me desubiqué completamente. Era algo que no debería haber hecho. La cagué y no me voy a justificar. No era con malas intenciones”, afirmó.

Explicó que continuó publicando contenido personal durante esos días porque "sin las redes sociales no llego a fin de mes. Mi error fue mezclar mi ayuda solidaria con mis proyectos personales".

Más adelante, dijo que no analizó que el sticker utilizado podría interpretarse como una burla e insistió que "nunca quise pasar a llevar a alguien con esa historia y menos a los damnificados. No pensé en lo que hacía y me equivoqué".

"Pido disculpas públicas, porque todo lo que hago, lo hago de corazón y sin maldad. Tengo fe en que la vida entrega oportunidades y caerse es parte del camino", cerró.

