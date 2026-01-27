"Veo una tumba y...": La insólita experiencia paranormal de Karol Lucero en cementerio de Punta Arenas

27 en. 2026 - 13:50 hrs.

Una inesperada experiencia paranormal tuvo Karol Lucero mientras se encontraba recorriendo el cementerio de Punta Arenas, en la región de Magallanes y la Antártica chilena.

La figura de redes sociales comenzó a grabar varios videos que dejó en sus historias de Instagram, donde recalcaba lo bonito de este cementerio, así como hablaba un poco de la supersticiones que existen.

Sin embargo, en un momento subió una historia en blanco y negro, y afirmó que acaba de vivir una experiencia paranormal insólita.

La experiencia paranormal de Karol lucero en Punta Arenas

"Acabo de vivir una experiencia heavy", partió diciendo, y agregó que uno de los trabajadores del cementerio le fue a pedir una foto y luego de él apareció una señora llamada Azucena Díaz.

"Comenzamos a conversar, era una abuelita y me dio algunos consejos, me preguntó por qué estaba acá y estábamos hablando... Siempre se acercan señoras adultas que veían el matinal, y me empezó a hablar, y después se fue y cuando dobló, yo seguí caminando y la señora ya no estaba", dijo totalmente impresionado.

Fue así como relató que siguió su camino y "veo una tumba y dice Azucena Díaz, no sé si es una coincidencia... Concha...", expresó.

Más adelante, Karol subió otra historia con una coincidencia sobre este tema, ya que en la familia que lo está hospedando había una mujer que nació el mismo día de la muerte de Azucena. Además, el piloto de su próximo vuelo es de apellido Díaz, al igual que la misteriosa señora, algo que a su parecer es demasiada coincidencia.

