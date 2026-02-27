"Un viejo súper cool": Neme llena de elogios a Pancho Reyes en su visita a Con Gusto a Viña

27 feb. 2026 - 15:25 hrs.

Esta mañana en el matinal Con Gusto a Viña estuvieron presentes los actores Francisco Reyes y Claudio Castellón para conversar sobre Reunión de Superados y lo que se viene en los próximos capítulos.

A pesar de que los intérpretes fueron para conversar sobre la teleserie, José Antonio Neme no perdió la oportunidad de piropear a Francisco Reyes por su apariencia.

Neme a Pancho Reyes: "El paso del tiempo te ha hecho fenomenal"

El actor, quien estuvo en la película chilena ganadora de un Oscar, "Una Mujer Fantástica", tiene 71 años y es uno de los protagonistas de la actual teleserie nocturna de Mega.

Con Gusto a Viña

"¿Qué haces tú para mantenerte tan bien? Yo encuentro que estás regio, no sé, el paso del tiempo te ha hecho fenomenal, un viejo súper cool, te falta la moto y el yate", dijo José Antonio Neme al querido actor.

Francisco Reyes le contestó, con humor, que "el problema es que uno llega como al final a ser cool (...) encuentro que por suerte estoy bien, con trabajo (...) tengo una rutina de ejercicios matinal y listo (...) estar activo, estar pensando, estar accionando y reflexionando permanentemente es bueno".

