Dos habitaciones y 12 maletas: Así se reparten Eugenia Lemos y su pareja el cuidado de su hija en Viña

27 feb. 2026 - 17:20 hrs.

Una vez más Eugenia Lemos se las ingenia para cumplir sus compromisos sin dejar de lado su rol como mamá, un objetivo que logra gracias al apoyo de su pareja y padre de su hija, Matías Kosznik.

En diciembre la modista presentó su línea de ropa en Aruba, lugar al que se trasladó con su pequeña familia, cargada de 11 maletas.

Ahora asisten juntos al Festival de Viña del Mar 2026 con un equipaje enorme y la logística necesaria para atender a la pequeña Alegra, de cinco meses de nacida.

El plan de Eugenia Lemos para llevar a su hija a Viña del Mar

Euge Lemos lleva años asistiendo al festival, pero esta vez la planificación fue "súper diferente", organizó el viaje con un mes de anticipación para conseguir un "equilibrio entre paternidad y trabajo", según contó a Las Últimas Noticias (LUN).

"Viajamos el jueves pasado a Viña con doce maletas y tres vehículos. En las van llevamos el equipo técnico para mi pódcast, vestuario y también un camión con la escenografía de Dale color", agregó.

La presentadora buscó la ayuda de su "matrona de confianza" y tambien de Lucía, una amiga de la infancia que viajó desde Argentina para sumarse a su "red de apoyo". "Nos está ayudando muchísimo con la asistencia de Alegra, que la ama", declaró.

La pareja ideó además una "dinámica familiar", para lo cual pidieron dos habitaciones juntas en el hotel. "Como yo me estoy levantando a las 5:30 am para estar lista en el matinal, Alu pasa las noches con su papi, y yo duermo en la otra habitación con mi amiga", detalló.

"El trabajo que hago me apasiona y poder estar con mi hija y con mi pareja es algo de lo que me siento muy agradecida", expresó la experta en moda.

"Lo más lindo de todo esto es que me encanta que Alegra crezca viéndonos trabajar, que vea que los sueños se cumplen y que uno sí puede vivir de lo que le gusta", concluyó.

