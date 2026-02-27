"Llegaste a transformar mi vida": Gala Caldirola celebra cumpleaños de su hija con tierno mensaje

27 feb. 2026 - 19:15 hrs.

Ayer fue un día muy especial para Gala Caldirola, ya que hace 8 años que se convirtió en madre de Luz Elif, la hija que tiene en común con Mauricio Isla.

La niña es la única hija de la exchica reality y ha mostrado desde su embarazo cómo ha sido su maternidad, el proceso y la relación que tiene con la niña.

"Me hiciste más humana"

En una publicación que realizó la española, le dedicó un tierno mensaje a su hija deseándole el mejor de los cumpleaños y comentando también cómo le cambió la vida tras convertirse en madre.

"Feliz cumpleaños, amor mío! Yo lo supe desde que te vi… Que llenarías mi mundo de Luz. Hoy hacen 8 añitos desde que llegaste a transformar mi vida… me hiciste más humana y contigo me siento la mujer más afortunada! Gracias hija mía, por recordarme cada día lo que significa amar desde las entrañas!!!", comentó Gala Caldirola.

La foto de la niña ya acumula cientos de comentarios y buenos deseos para Luz Elif que se ve muy contenta con sus pasteles cumpleañeros.

