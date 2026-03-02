"Te amo con toda mi alma": El tierno y sincero mensaje de Blu Dumay a María Alberó en su cumpleaños

02 mar. 2026 - 20:20 hrs.

Existen muchas historias de un gran lazo entre madre e hija, siendo este precisamente el caso de Blu Dumay y María Alberó, quienes siempre han demostrado que su unión es muy fuerte.

Por lo mismo, no extrañó que la participante de El Internado dedicara una tierna historia a su madre, quien este 2 de marzo está de cumpleaños, instancia que Blu no dejaría pasar por nada del mundo.

Precisamente, las redes sociales fueron testigo del enorme amor que siente Blu Dumay por su madre, quien además fue felicitada por su esposo, Iván Zamorano.

El amor de madre e hija

"Feliz cumpleaños a la mujer más hermosa del planeta", escribió la joven modelo en un collage de cuatro fotografías donde aparece acompañada por su madre.

En esa línea, Blu agregó que "te amo con toda mi alma y deseo que seas infinitamente feliz en tu día, mamá. Gracias por siempre cuidarme y protegerme".

Cabe destacar que hace un tiempo en El Internado, Blu habló del enorme amor y admiración que siente por su madre, ya que la tuvo a los 22 años y sin compañía. "Mi mamá me tuvo a los 22 y solita, fue mamá soltera, siempre me llevaba para todos lados, ella desfilaba", comentó.

Instagram

Todo sobre Blu Dumay