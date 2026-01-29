"Por suerte no me pegué": El imprevisto que sufrió Pamela Díaz tras operación de sus implantes mamarios

29 en. 2026 - 14:40 hrs.

Una complicación con una de sus prótesis mamarias llevó a Pamela Díaz al quirófano hace un par de semanas. En medio de su recuperación, la presentadora reveló que tras la cirugía sufrió un percance que dejó secuelas.

La "Fiera" contactó a sus seguidores en un live de TikTok, que transmitió en compañía de su hija Trini Neira. Allí apareció con un parche que cubría una herida en su mentón.

¿Qué le pasó a Pamela Díaz tras su operación?

"Me pasaron un montón de cosas", dijo Pame Díaz al recordar lo sucedido al terminar su operación, según reseña Las Últimas Noticias (LUN).

Instagram @pamefieradiaz

"Me operé las pechugas porque tenía un tema hace muchos años, que se me encapsuló. Me operé con un muy buen doctor, gracias a Dios no pasó nada, mis pechugas se fueron a biopsia y me desmayé”, narró. "Me desplomé y por suerte no me pegué. Me hicieron un par de puntos", comentó sobre su lesión.

La panelista además comentó que por esa razón no ha regresado todavía al programa de televisión donde trabaja. "¿Para qué? ¿Para dar pena?", preguntó.

Díaz se despidió de su audiencia el pasado 16 de enero, justo antes de entrar a la operación. Desde entonces no había actualizado su evolución clínica.

