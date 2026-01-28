Ignacia cumplirá su promesa: La condición de Luis Emilio para dejar en paz a Samuel en el capítulo 222 de EJDO

28 en. 2026 - 18:40 hrs.

En el avance del capítulo 222 de El Jardín de Olivia, Samuel (Simón Beltrán) le suplicó a Ignacia (Cota Castelblanco) hacer todo lo posible para no ser separado de su familia. Como su media hermana, Nacha honrará este compromiso y hablará con Luis Emilio (Alejandro Trejo).

Frente a frente en el despacho de Walker, Nacha pondrá las cartas sobre la mesa.

"Todo lo haces con una segunda intención, así que sé honesto y dime qué quieres a cambio para dejar a Samuel y su familia tranquilos", le pedirá a su padre.

El Jardín de Olivia / Mega

¿Qué quiere Luis Emilio de su hija?

Luis Emilio demostrará que nunca estuvo preocupado por el bienestar de su hijo con Ángela (Ana Domínguez) porque desistirá rápidamente de la custodia si Ignacia cumple con una condición.

"Yo estoy dispuesto a renunciar a la tuición de Samuelito, siempre y cuando tenga la certeza absoluta de que tú estarás a salvo; lejos de esa familia de criminales y asesinos".