"Amando mi fase rubia": Vivi Rodrigues sorprende con luminoso cambio de look

29 en. 2026 - 10:30 hrs.

La reconocida bailarina brasileña, Vivi Rodrigues, decidió refrescar su imagen y mostró en redes sociales su cambio de look.

La bailarina apostó por hacerse babylights, con un rubio perlado y con el cuidado de no dañar su cabello, una tendencia que se vuelve furor en los salones para el verano.

Tendencia entre figuras públicas

Esa técnica se destaca por ser un cambio sutil entre los tonos, usando finos mechones de pelo. A través de su cuenta de Instagram, Vivi compartió el proceso de su cambio y cómo pasó de su pelo castaño al rubio.

"Amando mi fase rubia..." declaró en dicha publicación, donde sus seguidores no tardaron en comentar lo mucho que les gustó el cambio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ???? ????????? (@vivi.lyh)

Vivi se suma a la lista de figuras que dejan atrás los contrastes marcados y optan por cambios más sutiles y elegantes, renovando su look pero manteniendo la esencia.

Instagram

