Laura Bozzo y Camila Nash se dirán de todo en fuerte discusión en el capítulo 67 de El Internado

29 en. 2026 - 00:44 hrs.

En el avance del capítulo 67 de El Internado, se dará inicio a las votaciones en la Asamblea del Fuego, la cual generará varias polémicas.

Tom Brusse y Camila Nash decidirán nominar a Milo González, quien quedará sorprendida, pero al mismo tiempo le empezarán a hacer sentido las situaciones que vio antes del cara a cara.

Akemi Nakamura hará una mención a Luis Mateucci y Laura Bozzo la criticará por su actitud, desatando una fuerte discusión.

El Internado

El enojo de Agustina Pontoriero con Fabio Agostini

Las peleas continuarán y Laura Bozzo se enfrascará en una disputa con Camila Nash, pues ella sabe que fue la gestora del ataque contra Milo González.

Finalmente, Agustina Pontoriero se enfurecerá con Fabio Agostini luego de que asegurara que Blu Dumay era la más guapa de la casa.