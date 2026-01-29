Festival REC 2026 revela su line up y hace anuncio solidario: Conoce a todos los artistas confirmados

29 en. 2026 - 15:55 hrs.

En un contexto marcado por los incendios forestales que han afectado gravemente a distintas zonas de la región del Biobío, el Festival REC anunció que su 11ª versión tendrá como eje central las personas damnificadas y, en primera instancia, a los bomberos que perdieron sus viviendas.

En dependencias del Gobierno Regional del Biobío, este jueves 29 de enero, el gobernador Sergio Giacaman, junto a consejeros regionales, representantes de Desarrolla Biobío y de la productora Sono, hicieron un llamado a enfrentar colectivamente el complejo escenario que viven las familias afectadas.

“La emergencia continúa en la región del Biobío y seguimos concentrados en ella, articulando y gestionando para que el proceso de reconstrucción avance con la mayor rapidez posible. En ese contexto, quisimos darle un sentido especial a esta versión del REC que, junto con ser un espacio de encuentro a través de la música, será también una instancia para apoyar a los 26 voluntarios de Bomberos que perdieron sus viviendas mientras combatían los incendios forestales”, señaló Giacamann.

REC apoyará a Bomberos

Desde esta semana, el festival lanzó una campaña de ayuda a los voluntarios de Bomberos que perdieron sus viviendas en los incendios, invitando a la comunidad a hacer aportes a la Junta Nacional de Bomberos de Chile, RUT 70.073.800-0; numero de cuenta 132-5 del Banco Santander.

El presidente nacional del Cuerpo de Bomberos de Chile, Juan Carlos Field, agradeció que el Festival REC 2026 se sumara a la campaña para apoyar a los 26 voluntarios y sus familias afectadas.

Así, el Festival REC 2026 dio a conocer su programación (line up) para los días 28 y 29 de marzo en el Parque Bicentenario de Concepción, manteniendo su carácter gratuito y abierto a la comunidad.

Estos son los artistas del REC 2026

En lo artístico, el Festival REC 2026 contará con la participación de 45 bandas y solistas, abordando una gran selección de diversidad musical, entre los que sobresalen nombres internacionales como la renombrada banda escocesa de rock alternativo, Travis; la banda de rock uruguaya más importante de los últimos años, Cuarteto de Nos; y el argentino León Gieco, ícono del folclor y el rock argentino.

El gran encuentro musical del país tendrá nombres nacionales como Los Jaivas, Gondwana, De Saloon, Los Tetas, Claudio Valenzuela, Katteyes, Supernova, Tronic, Kudai, Niebla Niebla, Titae 4 Funk y Nico Ruiz.

Desde Desarrolla Biobío, el Coordinador General de REC, Matías Encina, destacó que “REC 2026 hará historia al contar con la mayor presencia regional de sus 11 versiones. De los 25 proyectos musicales locales que serán parte del festival, 11 fueron seleccionados por un comité de la producción del evento y 14 por una Mesa de Curatoría integrada por nueve agrupaciones musicales de las tres provincias del Biobío”.

Revisa el line up completo del REC 2026

El festival de la unidad

Desde la productora a cargo de la realización del festival, el director de Sono, Sergio Cichero, señaló que “estamos muy felices de presentar este lineup con una gran presencia nacional e internacional, pero sobre todo local. Queremos hacer de este REC un festival de unidad en torno a la música. Esperamos presentar en los próximos días el nombre anglo que acompañará a Travis y cerrar así lo que será REC 2026”.

Con este line up, REC sigue marcando una llamativa diversidad de estilos tanto internacionales, como nacionales y locales, que ha logrado récords históricos de convocatoria a nivel nacional, convirtiéndose un importante impulsor económico para la región del Biobío.

El Festival REC 2026 es financiado por el Gobierno Regional del Biobío, impulsado por Desarrolla Biobío y producido por Sono en sus 50 años de historia.

