"Yo me hice para él": Leo Méndez revela la verdadera razón por la que desistió de su cambio de género

16 jun. 2026 - 16:00 hrs.

Leo Méndez reveló por primera vez las razones por las cuales desestimó seguir adelante con su cambio de género, el cual había iniciado hace algunos años.

Para comprender mejor, debemos retroceder hace aproximadamente ocho años, cuando el hijo de DJ Méndez se presentó en un programa de televisión como "Linda Espinoza", identidad que también reflejaba en redes sociales.

En dicho momento, el influencer lucía una imagen asociada al género femenino. Sin embargo, con el paso de los años, retomó su identidad masculina.

El cambio de género de Leo Méndez

Durante el podcast que comparte con su padre, "La weona tonta", admitió que el cambio de género respondía como una forma de agradar a su pareja de ese entonces.

"Fue un período súper oscuro en mi vida", reconoció de entrada el joven, agregando que denomina ese momento como "Leo trans".

"Yo estaba en una relación de la cual salí, pero al comienzo él me hizo saber, me hizo sentir, que a él le gustaba lo femenino", explicó frente a la mirada atenta de DJ Méndez.

Dicho esto, reconoció que la relación sentimental tuvo una fuerte influencia en cómo se percibía, por lo que, aseguró, "yo me hice para él".

Con todo esto en cuenta, Leo Méndez inició el proceso de cambio de género, acudiendo, en primera instancia, a un psicólogo que concluyó que era una simple "fase".

Golpe duro para Leo Méndez

Todo finalizó cuando el hijo del artista nacional encontró conversación de su pareja con otros hombres que no lucían femeninos.

"Conversaciones con otros, pero eran otros masculinos. Ahí yo llegué y fue como un porrazo y quedé como p…, ¿qué h… estoy haciendo?", relató.

"Yo la pasé mal y tenía otra percepción de nuestra relación. Yo me puse en segundo plano. Todo se resume en que yo me hice ser para él”, remató.

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