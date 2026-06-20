Con estilo chic y urbano: Oriana Marzoli modela junto a Gala Caldirola las botas de su colección

20 jun. 2026 - 21:00 hrs.

Oriana Marzoli y Gala Caldirola protagonizaron un reencuentro muy esperado, una ocasión que aprovecharon para reconectar, demostrar esa complicidad que ambas comparten y generar contenido para redes sociales.

Así se pudo apreciar en sus cuentas de Instagram, donde publicaron un video en el que modelan, con ese estilo chic y urbano que tanto las caracteriza, unas botas pertenecientes a la colección de la influencer española.

Looks con botas de Oriana Marzoli y Gala Caldirola

En el video, Oriana lució un atuendo minimalista de polera blanca sin mangas y skinny jeans grises. Su propuesta le permitió darle protagonismo a las botas by Gala, un diseño en tono marrón, de corte alto, decorado con una hebilla dorada.

Instagram @orianagonzalezmarzoli

Gala, en cambio, combinó este mismo calzado con una camisa de vestir ceñida y de mangas tres cuartos, junto a una minifalda de cuero marrón deslavado.

"Reencuentro con Gala Caldirola y usando las botas de su colección", escribió Marzoli en la descripción de su post. La actual polola de Luis Jiménez no dudó en responder en comentarios: "¡Ay, qué ganas tenía de verte! Siempre hay cosas que contar jajaja".

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