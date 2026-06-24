Blu Mary rompe el silencio sobre su amigo Cangri: "No abrí la boca ni una sola vez"

24 jun. 2026 - 14:04 hrs.

Blue Mary estuvo invitada el canal digital No es Tele, donde conversó sobre su amistad con el "Cangri" Sebastián Leiva, el ex chico reality fallecido en el desierto boliviano en febrero de 2019.

La cantante aseguró que tuvo muy buena relación con él y explicó por qué nunca quiso referirse públicamente a las extrañas circunstancias de su muerte.

¿Qué dijo Blue Mary sobre Cangri?

Blue Mary recordó en el show las cualidades de su amigo Sebastián Leiva, a quien describió como "una de las personas más chistosas" que ha conocido. "Era muy divertido, el Cangri y yo nos llevábamos muy bien", aseguró.

"Nunca quise referirme al tema de lo que ocurrió, de su muerte y todo lo que había detrás. ¿Sabes por qué? Porque tengo respeto por una persona que no está presente. Entonces siento que no me corresponde", agregó luego.

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"Yo viví muchas cosas desde el otro lado, pero nunca hablé de él en ningún programa. Me llamaron de todos estos programas para colgarme", aseguró la artista, antes de criticar a otras personas que, a su parecer, se aprovecharon de la noticia para aparecer en los medios.

"Eso es lo que hicieron muchos otros, como por ejemplo el Malito (...) Yo lo encuentro de lo último, porque llenarte la boca y aprovechar pantalla con una weá tan terrible. De verdad que a mí no me criaron así", lamentó.

"De verdad que no abrí la boca ni una sola vez. Me esperaban los periodistas fuera de la radio, fue caótico y nunca me referí. La verdad que no lo haría hasta ahora", aseguró.

Finalmente, comentó que guardó silencio no solo por lealtad a Leiva, también a sus parientes. "Conozco a la familia y sabes que a la mamá del Cangri yo le tengo mucho cariño y mucho respeto. Conozco a los hermanos chicos, ¿me entiendes? Entonces no corresponde", concluyó.

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