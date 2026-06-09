Vale Roth celebra el tercer cumpleaños de Antonia en familia: Así decoró la casa para su hija

09 jun. 2026 - 11:10 hrs.

Vale Roth despertó este martes 9 de junio con solo una idea en mente: celebrar el cumpleaños de Antonia, su hija mayor y quien abrió el camino hacia la linda familia que está formando con Miguel de la Fuente.

Y es que la hija mayor de Vale Roth está cumpliendo tres años, por lo que la bailarina celebró con todo este nuevo ciclo de la vida de su retoño, quien cada vez habla más fluido y tiene más presencia en sus redes sociales.

Recordemos que Roth fue madre de Antonia en 2023 y de Martina en julio del 2025. Sin embargo, actualmente se encuentra esperando a su tercer bebé con de la Fuente y recientemente reveló que se trata de un niño.

Vale Roth celebra a su hija Antonia

Precisamente, a través de un video en sus historias de Instagram, Valentina demostró la torta y toda la celebración que prepararon para Antonia, donde se podía ver un pastel decorado con muchas princesas de Disney.

En el video que subió la bailarina se puede ver cómo ella y su hija intentan adivinar el nombre de todas las princesas en la torta, sacando a risas tanto a Vale como a Miguel, quien miraba desde el fondo este tierno momento.

Asimismo, a los minutos subió otro video donde se puede ver a Antonia soplando una trompeta de cumpleaños, lo que hacía reír a su hermana Martina, causando así una enorme ternura entre las seguidoras de Valentina.

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