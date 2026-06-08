La sincera confesión de Nelson Mauri sobre su identidad de género: "Me siento mujer"

08 jun. 2026 - 12:20 hrs.

En los últimos días Nelson Mauri llamó la atención con su renovación de imagen, que incluye un cabello más largo y retoques estéticos para armonizar su rostro.

El ex chico reality dijo que está en una etapa de "empoderamiento" sobre cómo se siente y percibe realmente, un tema que profundizó en entrevista con Daniela Aguilera en el videocast "Caudal, la vida después".

La identidad de género de Nelson Mauri

"¿Y tu identidad de género? ¿te sientes hombre? ¿Estás transicionando?", preguntó Daniela Aguilera a Nelson Mauri, quien respondió sin titubear. "Nunca me he sentido hombre del todo. Tal vez sí en mi estilo que encontré, mi manera de vestir, en buscar, pero nunca me había sentido hombre así como en el género masculino", dijo.

El bailarín aseguró no identificarse con las características que generalmente se le atribuyen al hombre: "ser como rudos, en que no podemos llorar, en que tampoco somos tan buenos para bailar".

Instagram @nelson.mauriofficial

"Siempre he tenido un lado más emocional en el lado de mis parejas, entonces creo que siempre he tenido un lado femenino mucho más a flor de piel", confesó luego, lo que generó otra pregunta de Aguilera.

"¿Pero no por eso te sientes mujer o sí te sientes mujer?", planteó la comunicadora. "Sí me siento mujer. Sí creo que mi género va más por algo femenino. No sé si el que me siento mujer significa que hago una exageración de la mujer", admitió Mauri.

"En el fondo las personas transgénero como que a veces estamos acostumbrados al estereotipo de eso, como de la exageración, ¿no? Uno piensa que después viene la operación, estamos acostumbrados a eso, que es como una exageración del género. Y creo que mi sensibilidad me hace sentir un poco más mujer, no un poco más mujer, me hace sentir mujer", expresó.

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