Seguidoras alaban viaje de Kel Calderón con Nancy Huenupe a República Dominicana: "Tan apañadora"

09 jun. 2026 - 16:10 hrs.

El amor que siente Kel Calderón por Nancy Huenupe, su madrina y cuidadora desde hace años, es algo que nunca ha estado en duda, ya que la joven abogada ha mencionado en más de una ocasión que para ella es una madre.

Por lo mismo, ahora que Kel decidió irse de vacaciones a República Dominicana, tuvo la gran idea de invitar a Nancy a este viaje, dando un momento de relajo inolvidable para quien estuvo con ella durante toda su adolescencia e infancia.

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Y es que durante este carrusel que subió Kel, se les puede ver disfrutando de una actividad en kayak en la que Nancy sufrió un poco, pero logró superar.

Kel Calderón y su amor por Nancy

"No fue la actividad favorita de mi @nancyhuenupe pero al menos vivió la experiencia de ir agarrada por su vida a ese kayak", escribió entre risas Kel, quien destacó lo atrevida que fue Nancy de todas formas y pese al miedo.

Asimismo, en algunas fotos Nancy aparece posando un bello paisaje de fondo, por lo que Kel aseguró que "soy la fotógrafa oficial de Nancy, así que si requieren de mis servicios, me mandan un DM. Soy mejor atrás de la cámara que al frente, jaja".

Como era de esperar, las usuarias no dejaron pasar las postales y mensajes que escribió Kel para Nancy, por lo que una vez más la alabaron por su decisión.

"Afortunadas ambas de tenerse la una a la otra. Y no lo comento solo por el viaje, sino por lo que cada una significa para la otra"; "Amamos que ames tanto a Nancy"; y "Amooo la relación que tienes con tu querida Nancy. Tan apañadora", fueron los halagos que se llevó Kel por su vínculo con Nancy.

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