Así ha crecido la guatita de Rocío Toscano a sus 7 meses de embarazo: "Las hormonas full"

10 abr. 2026 - 12:20 hrs.

Cada vez falta menos para que Rocío Toscano dé a luz a su primera hija con el futbolista Agustín Ambiado, hermanita menor de los gemelos Alma y Luca.

La actriz nacida en Argentina mostró el avance de su panza a sus 7 meses de embarazo, cuando está enm medio de su mudanza familiar a Concepción.

La guatita de Rocío Toscano a sus siete meses de embarazo

Rocío Toscano está a punto de dejar atrás su vida en Osorno, se mudará a Concepción luego del fichaje de su pareja por el club Lota Schwager de la región del Bíobio. Antes de reunirse de nuevo con el deportista, compartió con sus seguidores una fotografía de su guatita.

Instagram @rociotoscanoactriz

"Así va la panza, 7 meses creo, no llevo la cuenta. Las hormonas full, pre mudanza, extrañamos a papi, pero falta poquito para comenzar nuestra vida en Conce. Disfrutando los últimos momentos en mi Osornito querido", escribió en su post.

"Qué mujer, Dios mío. Te amo, amor, eres seca. Cada vez queda menos para estar juntitos todos", comentó Ambiado con admiración.

Muchos internautas se emocionaron junto a la pareja, aunque uno de ellos dejó un desubicado comentario lleno de sarcasmo, que la actriz no dudó en contestar.

"¿Embarazada otra vez?", escribió el usuario, a quien Toscano respondió entre risas: "Sí, y muy feliz de estarlo".

Instagram @rociotoscanoactriz

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