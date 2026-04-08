Rocío Toscano publica fotos de su infancia y revela su admiración por integrante de Axé Bahía: "Me juraba..."

08 abr. 2026 - 15:10 hrs.

Durante su época de auge, Axé Bahía fue inspiración para jóvenes y niños que hoy ya son adultos. Una de ellas fue la actriz Rocío Toscano, quien reveló que quería ser como una de las bailarinas de la agrupación brasileña.

La artista de 32 años publicó en sus historias de Instagram tres enternecedoras fotografías de su infancia, donde aparece con unos outfits que le encantaban en esa época.

Las fotos de la infancia de Rocío Toscano

Toscano compartió una primera postal de su niñez en la que posa en posición de "firme", vestida con un pantalón y un crop top con estampado de camuflaje militar.

"Me juraba Francini", escribió sobre la imagen, seguramente en refrencia a Francini Amaral, bailarina integrante de Axé Bahía.

Instagram @rociotoscanoactriz

La actriz nacida en Argentina agregó una segunda fotografía, esta vez con un atuendo urbano de pantalones cargo verde olivo y polera blanca. "Y esta pelusona", se lee sobre la imagen.

Por último, subió una foto donde se la ve con un conjunto deportivo rojo de falda y polera, mientras sostiene un palo de hockey en posición de juego. "Y esta jugadora", escribió.

Hoy Rocío Toscano es madre de los gemelos Alma y Luca, y está en espera de su primera bebé con el futbolista Agustín Ambiado.

Instagram @rociotoscanoactriz

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