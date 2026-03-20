Rocío Toscano protagoniza especial revelación de sexo de su bebé junto a sus dos hijos: "Manden nombres de..."

20 mar. 2026 - 14:40 hrs.

Rocío Toscano ya conoce el sexo del primer bebé que espera junto al futbolista Agustín Ambiado. La actriz lo hizo saber con un especial video que protagonizó junto a sus hijos mellizos Alma Rocío y Luca Santino, fruto de una relación anterior.

El futuro papá no aparece en la grabación, pues estaba de viaje para cumplir compromisos, según dijo la chilema-argentina en su post. "Faltó mi Agus hermoso, que está lejitos, pero ya nos reencontraremos. Te extrañamos, mi vida", escribió.

La revelación de sexo del bebé de Rocío Toscano

Rocío Toscano publicó en Instagram una escena que inicialmente se visualizó en blanco y negro, donde se la ve con unos pantalones holgados y un bralette, outfit que dejó su panza al descubierto.

Instagram @rociotoscanoactriz

Luca y Alma se acercaron a ella, con las manos impregnadas de pintura para colorear su avanzada guatita de embarazada. Los niños cumplieron su labor con entusiasmo y cuando finalizaron, su madre preguntó: "¿Qué es? Uno, dos, tres".

En ese momento la imagen cobró color y se descubrió que los niños usaron pintura rosada. "¡Una niña!", exclamaron los pequeños.

"Te estamos esperando, mi amor, con mucho, muchísimo amor infinito", expresó la artista en su post, para luego hacer una especial petición a sus seguidores. "Manden nombres de 4 letras de nena, jejeje (maña mía que tenga 4 letras)", escribió.

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