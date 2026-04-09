El importante consejo de Rocío Toscano en medio de su embarazo: "Nunca lo intenten, ni lo hagan"
Rocío Toscano se encuentra en su séptimo mes de embarazo y, tal como lo comunicó hace unos días, en medio de este proceso de gestación también está pasando por una mudanza de ciudad.
Y es que la actriz es pareja de Agustín Ambiado, jugador de fútbol que militaba en Deportes Osorno, pero que recientemente firmó por Lota Schwager de la región del Bíobio, por lo que como familia se están mudando a Concepción.
La artista no había dado más detalles hasta que publicó en sus historias una selfie de ella y escribió: "Apareciendo como el ave fénix después de una crisis, colapso, muerte en vida".
La recomendación de Rocío Toscano
"Un consejo muy sabio... nunca, pero nunca lo intenten, ni lo hagan, mudarse estando embarazadas. No, mucho menos si tienen mellizos, no lo hagan", partió diciendo la actriz que estuvo en Verdades Ocultas.
"Para todos los que me preguntan si estoy bien... estoy bien, ahora, pero lo que pasa es que tengo como siete meses de embarazo, mi cuerpo no responde de la misma manera, me estoy llenando de acné".
"Sé que son cosas propias del embarazo, pero a una como que igual le juega la mente, ¿cachai?, muchos dolores de espalda, extrañamos mucho a Agustín, que está en Conce jugando; nosotros estamos acá en Osorno y he avanzado la mudanza, hay un eco en este living medio agonizante", explicó.
En esa línea, afirmó que "colapsé no más, colapsé, hubo unos días en los que lo único que hacía era llorar por las hormonas también del embarazo, son muy fuertes, dejar una casa que me encanta... pero yo sé que cerré un ciclo aquí super importante para mí y para mi familia que estoy construyendo, y eso me tiene contenta, verle ese lado; acá ya no hay nada que me ate en Osorno".