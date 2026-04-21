"Soy la más inteligente...": Carla Jara propone intenso "debate" con sus hermanos en redes sociales

21 abr. 2026 - 16:20 hrs.

Carla Jara propuso un interesante debate en redes sociales a raíz de una nota que vio en televisión acompañada por sus dos hermanos menores.

Y es que Jara ocupó sus historias de Instagram para subir un video donde decía que los hermanos mayores eran mucho más inteligentes y exitosos que los hermanos menores, todo esto por el reportaje que salía en la TV en ese momento.

Precisamente, esta nota preguntaba a los televidentes: "¿Es el hermano mayor el más inteligente y exitoso?".

El "debate" de Carla Jara con sus hermanos

"¿El más inteligente?", preguntó Carla a sus hermanos, quienes de inmediato aseguraron que esto no era así, pero ella seguía insistiendo en que sí.

"Obvio que sí, se confirma, Diego... soy la más inteligente de esta familia", afirmó Carla, a lo que su hermano menor decía que era él, pero ella se reía.

Dicho esto, volvió a recalcar que ella era la más inteligente y exitosa, pero su hermana decía que no, para finalmente proceder a darle un beso en la mejilla y apoyarse en su pecho.

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