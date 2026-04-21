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'Soy la más inteligente...': Carla Jara propone intenso 'debate' con sus hermanos en redes sociales Instagram

"Soy la más inteligente...": Carla Jara propone intenso "debate" con sus hermanos en redes sociales

  • Por Matías Rivera

Carla Jara propuso un interesante debate en redes sociales a raíz de una nota que vio en televisión acompañada por sus dos hermanos menores. 

Y es que Jara ocupó sus historias de Instagram para subir un video donde decía que los hermanos mayores eran mucho más inteligentes y exitosos que los hermanos menores, todo esto por el reportaje que salía en la TV en ese momento. 

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Precisamente, esta nota preguntaba a los televidentes: "¿Es el hermano mayor el más inteligente y exitoso?". 

El "debate" de Carla Jara con sus hermanos

"¿El más inteligente?", preguntó Carla a sus hermanos, quienes de inmediato aseguraron que esto no era así, pero ella seguía insistiendo en que sí. 

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"Obvio que sí, se confirma, Diego... soy la más inteligente de esta familia", afirmó Carla, a lo que su hermano menor decía que era él, pero ella se reía. 

Dicho esto, volvió a recalcar que ella era la más inteligente y exitosa, pero su hermana decía que no, para finalmente proceder a darle un beso en la mejilla y apoyarse en su pecho. 

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