"No acepto citas, me gusta elegirlas": Karol Lucero cuenta la verdad sobre supuesto perfil suyo en Tinder

21 abr. 2026 - 17:40 hrs.

Tal como en otras ocasiones, Karol Lucero abrió una caja de preguntas en su Instagram donde se le consultó por un perfil que rondaba de él en una aplicación de citas.

Precisamente, Lucero cada cierto tiempo decide interactuar con sus seguidoras y seguidores, quienes le dejan varias preguntas respecto a su vida, actualidad, espectáculos y más.

Fue así como una seguidora le comentó que encontró un perfil de él en Tinder, por lo que quería saber si es real o falso.

Karol Lucero responde por perfil en Tinder

"Ese perfil de Tinder es falso, es fake, no tengo cuentas en aplicaciones de citas. La verdad es que estoy pasando por un período donde no las tendría tampoco y nunca fui de ese tipo de encuentros", dijo Karol.

De esta manera, Lucero pasó a decir que él prefiere elegir a sus citas, ya que en estas aplicaciones todo funciona de otra forma.

"La verdad es que no acepto citas, me gusta elegirlas. Con quién, cómo, dónde y por ahora no estoy en eso, así que agradezco la pregunta", comentó, y añadió que "me habían llegado varias preguntas por interno respecto a lo mismo sobre este perfil falso que anda en esa aplicación, pero no soy yo, así que ahí lo aclaro, no utilizo aplicaciones de citas y por ahora estoy fuera... fuera del mercado".

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