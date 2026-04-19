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Los tratamientos de Karol Lucero para prevenir la alopecia: 'Tengo fe de que crezca un poco más de pelito' Instagram @karol_lucerov

Los tratamientos de Karol Lucero para prevenir la alopecia: "Tengo fe de que crezca un poco más de pelito"

  • Por Roselín Acosta

Karol Lucero admitió que, aunque no teme "quedar pelado" algún día, sí trabaja en la prevención o el aplazamiento de la alopecia mediante varios tratamientos capilares. 

Así lo dio a conocer el ex de Fran Virgilio en una de sus historias de Instagram, donde respondió a la pregunta que recibió de uno de sus seguidores sobre los cuidados que sigue para mantener un cuero cabelludo sano.

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Tratamientos de Karol Lucero para prevenir 

El locutor relató que acudió a una empresa con sede en Chile para realizarse una evaluación e iniciar tratamientos preventivos antes de someterse a un injerto de pelo, lo que ve "como la última opción".

Instagram @karol_lucerov

"Estoy realizando un tratamiento en el que inyectan vitaminas y también plasma rico en plaquetas para fomentar el crecimiento del folículo y, por supuesto, proteger el cuero cabelludo. Vamos a ver qué tal", explicó.

En su registro, también se lo vio usar un casco de terapia con luz LED, un dispositivo que ayuda principalmente a regenerar y fortalecer el cuero cabelludo y activar el folículo piloso.

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Karol aseguró que cada paso de su proceso lo compartirá a través de sus redes sociales y agregó: "Tengo fe de que crezca un poco más de pelito, más fuerte, sobre todo en las entradas que ya se comienzan a pronunciar". 

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