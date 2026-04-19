Entre cómplices y testigos: ¿Quiénes saben y sospechan que Carlos está vivo en Aguas de Oro?
Esta semana en Aguas de Oro, Carlos (Álvaro Rudolphy) tomó la arriesgada decisión de regresar a El Álamo para ver a su familia y a Karla (Carolina Arregui).
Sin embargo, este movimiento desencadenó una serie de consecuencias inesperadas, ya que varias personas comenzaron a enterarse o al menos a sospechar que sigue con vida. A continuación, te contamos quiénes están detrás de este secreto que amenaza con salir a la luz.
Las personas que saben que Carlos está con vida
Las primeras en conocer la verdad fueron Victoria (Loreto Valenzuela) e Igor (Osvaldo Silva), quienes se transformaron en sus cómplices desde el inicio del engaño.
Más tarde, durante su paso por El Álamo, el exalcalde cometió un error en el hotel que lo llevó a enfrentarse cara a cara con Remigio (Claudio Arredondo). Tras el impacto inicial, él no dudó en sumarse al secreto y ayudarlo.
Finalmente, llegó el turno de Karla (Carolina Arregui). En su primer reencuentro, la actual alcaldesa no logró asimilar la noticia y se desmayó. Pero en una segunda instancia, comprendió que aquello que parecía imposible era real, y pudo reencontrarse con el hombre que ama.Ir a la siguiente nota
Las personas que sospechan que Carlos está vivo
En paralelo, otros personajes han comenzado a atar cabos. El primero fue Miguel (Nicolás Oyarzún), quien divisó una silueta sospechosa en la casa de Igor.
A partir de esto, el periodista elaboró una teoría inquietante: que Carlos fingió su muerte con ayuda de sus padres. Una sospecha que pronto llegó a oídos de Franklin (Francisco Ossa) y Mariana (Paola Volpato).
La última en sumarse a estas dudas fue Laura (Josefina Fiebelkorn). Según el avance del próximo capítulo, la joven vio a lo lejos a un hombre entre los árboles. Era Carlos, quien, al notar su presencia, decidió ocultarse para evitar ser descubierto.
No te pierdas los próximos capítulos de Aguas de Oro, de lunes a jueves desde las 21:50 horas.
Leer más de