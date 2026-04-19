Entre cómplices y testigos: ¿Quiénes saben y sospechan que Carlos está vivo en Aguas de Oro?

19 abr. 2026 - 10:20 hrs.

Esta semana en Aguas de Oro, Carlos (Álvaro Rudolphy) tomó la arriesgada decisión de regresar a El Álamo para ver a su familia y a Karla (Carolina Arregui).

Sin embargo, este movimiento desencadenó una serie de consecuencias inesperadas, ya que varias personas comenzaron a enterarse o al menos a sospechar que sigue con vida. A continuación, te contamos quiénes están detrás de este secreto que amenaza con salir a la luz.

Las personas que saben que Carlos está con vida

Las primeras en conocer la verdad fueron Victoria (Loreto Valenzuela) e Igor (Osvaldo Silva), quienes se transformaron en sus cómplices desde el inicio del engaño.

Aguas de Oro / Mega

Más tarde, durante su paso por El Álamo, el exalcalde cometió un error en el hotel que lo llevó a enfrentarse cara a cara con Remigio (Claudio Arredondo). Tras el impacto inicial, él no dudó en sumarse al secreto y ayudarlo.

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Finalmente, llegó el turno de Karla (Carolina Arregui). En su primer reencuentro, la actual alcaldesa no logró asimilar la noticia y se desmayó. Pero en una segunda instancia, comprendió que aquello que parecía imposible era real, y pudo reencontrarse con el hombre que ama.

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Las personas que sospechan que Carlos está vivo

En paralelo, otros personajes han comenzado a atar cabos. El primero fue Miguel (Nicolás Oyarzún), quien divisó una silueta sospechosa en la casa de Igor.

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A partir de esto, el periodista elaboró una teoría inquietante: que Carlos fingió su muerte con ayuda de sus padres. Una sospecha que pronto llegó a oídos de Franklin (Francisco Ossa) y Mariana (Paola Volpato).

La última en sumarse a estas dudas fue Laura (Josefina Fiebelkorn). Según el avance del próximo capítulo, la joven vio a lo lejos a un hombre entre los árboles. Era Carlos, quien, al notar su presencia, decidió ocultarse para evitar ser descubierto.

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No te pierdas los próximos capítulos de Aguas de Oro, de lunes a jueves desde las 21:50 horas.

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