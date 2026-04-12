"El amor es más fuerte": Carolina Arregui detalló acercamiento de Karla y Carlos en Aguas de Oro
En Aguas de Oro se viven momentos de alto impacto, con el inminente retorno de Carlos (Álvaro Rudolphy) a la vida de Karla (Carolina Arregui), aunque no todo saldrá como espera.
Y es que el exalcalde de El Álamo fingió su muerte para escapar de la justicia e incluso engañó a su esposa e hijas con esta situación. Sin embargo, su amor por Karla es tan poderoso que decidió escabullirse en la municipalidad y aparecer en plena noche frente a su amada.
Conversamos con los intérpretes de esta escena, quienes nos dieron más detalles al respecto y adelantaron cómo será este reencuentro.
¿Volvió el amor?
"La verdad de las cosas es que, como yo no tengo nada de subjetiva y soy bastante objetiva, en fin, me doblegó; el amor es más fuerte, como dijo el papa", aseguró Carolina Arregui.
En esa línea, afirmó que se merecía un golpe, pero luego de eso "me entrego a los brazos del amor, infinito, el único amor de mi vida".
Dicho esto, Carolina aseguró que aún faltan muchas cosas de la historia y lo mejor está por venir.
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