"El amor es más fuerte": Carolina Arregui detalló acercamiento de Karla y Carlos en Aguas de Oro

12 abr. 2026 - 09:00 hrs.

En Aguas de Oro se viven momentos de alto impacto, con el inminente retorno de Carlos (Álvaro Rudolphy) a la vida de Karla (Carolina Arregui), aunque no todo saldrá como espera.

Y es que el exalcalde de El Álamo fingió su muerte para escapar de la justicia e incluso engañó a su esposa e hijas con esta situación. Sin embargo, su amor por Karla es tan poderoso que decidió escabullirse en la municipalidad y aparecer en plena noche frente a su amada.

Conversamos con los intérpretes de esta escena, quienes nos dieron más detalles al respecto y adelantaron cómo será este reencuentro.

¿Volvió el amor?

"La verdad de las cosas es que, como yo no tengo nada de subjetiva y soy bastante objetiva, en fin, me doblegó; el amor es más fuerte, como dijo el papa", aseguró Carolina Arregui.

En esa línea, afirmó que se merecía un golpe, pero luego de eso "me entrego a los brazos del amor, infinito, el único amor de mi vida".

Aguas de Oro / MEGA

Dicho esto, Carolina aseguró que aún faltan muchas cosas de la historia y lo mejor está por venir.

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