Relacionado con Victoria: El actor que se sumará a la recta final de Aguas de Oro

Momentos de alta tensión se vivirán en los próximos capítulos de Aguas de Oro, la teleserie vespertina de Mega.

En el adelanto de los siguientes episodios, veremos cómo Victoria (Loreto Valenzuela) intentará esconderse de Laura (Josefina Fiebelkorn) y Miguel (Nicolás Oyarzún).

La madre de Carlos (Álvaro Rudolphy) buscará refugio en la casa de un hombre, aunque los jóvenes serán más rápidos y lograrán dar con su paradero.

El actor que se sumará a la recta final de Aguas de Oro

En dicha escena, vemos que el hombre que le da refugio a Victoria es interpretado por el reconocido actor Osvaldo Silva.

Esta será la quinta participación de Silva en producciones del Área Dramática de Mega, entre las que se encuentran Te doy la Vida (2016), Amanda (2016) y Hasta Encontrarte (2022).

Sin embargo, su papel más icónico fue el de Rodolfo Mackenna Valdés en Verdades Ocultas (2017), la exitosa teleserie diurna de Mega.

