Detenciones y una grave denuncia: Lo que se viene en la recta final de Aguas de Oro

12 mar. 2026 - 10:00 hrs.

Capítulos de alto impacto se vivirán en las próximas entregas de Aguas de Oro, la teleserie vespertina de Mega que entrará en su recta final.

En los próximos episodios, las autoridades detendrán a Aurora (Claudia Pérez), Remigio (Claudio Arredondo) y Carola (Constanza Araya), quienes intentarán hacerse pasar por otras personas.

Lo mismo sucederá con Braulio (Andrew Bargsted), quien será encontrado al interior de una cabaña. Ante esto, toda la familia se verá obligada a cumplir arresto domiciliario mientras se desarrolla la investigación en su contra.

Aguas de Oro / Mega

Una grave denuncia

Por otro lado, Ángel (José Antonio Raffo) cometerá un acto abusivo contra Ayelén (Vivianne Dietz), lo que motivará a la joven a denunciarlo ante las autoridades.

Además, Paz (Magdalena Müller) sorprenderá a Mariana (Paola Volpato) besando a Franklin (Francisco Ossa), lo que podría desencadenar un nuevo quiebre familiar.

