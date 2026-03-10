"Lo querían harto parece": Familiares y amigos dan un último adiós a Carlos en Aguas de Oro

10 mar. 2026 - 19:30 hrs.

La muerte de Carlos (Álvaro Rudolphy) en Aguas de Oro marcó a un pueblo, a sus vecinos y en definitiva a El Álamo, donde los llantos por el querido alcalde no cesan.

Por lo mismo, un equipo de Mega.cl llegó hasta el pequeño pueblo para capturar el minuto a minuto de una noticia que impacta no solo a la familia de Ruiz-Tagle, sino que también a los que pusieron su confianza en él.

Es así como logramos conversar con Lautaro (Francisco Puelles), quien declaró que "el caballero ahí tiene su tema y lamentablemente no terminó bien, aquí lo querían harto parece y le están haciendo ahí un memorial".

Aguas de Oro / MEGA

El Álamo despide a Carlos

Asimismo, aseguró que él no se llevaba muy bien con el alcalde, pero tenía un vínculo familiar con Carlos por la relación que tiene con Paz (Magdalena Müller), hija del edil.

Por otra parte, Mariana (Paola Volpato), la esposa de Carlos, pidió a la prensa que tuviera respeto por la familia, ya que todos esos "chismes" están bajo investigación.

La última que decidió hablar fue Karla (Carolina Arregui), quien declaró que están ad portas de entrar a la iglesia para despedirlo, lo que iba a ser "muy duro".

