El Álamo llorará a Carlos en un doloroso funeral en los próximos capítulos de Aguas de Oro

06 mar. 2026 - 09:00 hrs.

Una de las situaciones más impactantes en la trama de Aguas de Oro se acerca, y es que Carlos (Álvaro Rudolphy) fallecerá a causa de un traumático accidente de tránsito.

Precisamente, en un avance de Aguas de Oro se verá cómo Franklin (Francisco Ossa) llegará hasta la casa de Karla (Carolina Arregui) para comunicarle que Carlos tuvo un accidente y lamentablemente, no logró sobrevivir.

Enseguida, se mostrarán una serie de imágenes donde el pueblo de El Álamo se despide de su querido alcalde.

Aguas de Oro / MEGA

Se hará un funeral a Carlos

En estas imágenes se verá cómo Franklin tendrá que consolar a Mariana (Paola Volpato), quien no podrá creer que Carlos está en ese féretro, mientras que Victoria (Loreto Valenzuela) llorará sobre el ataúd.

Asimismo, se verá a Laura (Josefina Fiebelkorn) y Paz (Magdalena Müller) acompañando a su madre en este doloroso momento.