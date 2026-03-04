Aguas de Oro - Capítulo 109: La mentira de Ángel sobre su pelea con Braulio
En este capítulo de Aguas de Oro, Carlos (Álvaro Rudolphy) queda completamente atónito al enterarse de que su padre está vivo.
Pese a esta revelación, el alcalde mantiene sus planes de escapar del país y contacta a Karla (Carolina Arregui) para pedirle una última reunión antes de partir.
Por otro lado, Franklin (Francisco Ossa) le promete a Mariana (Paola Volpato) que siempre estará a su lado por el resto de su vida.
Además, Braulio (Andrew Bargsted) golpea en el rostro a Ángel (José Antonio Raffo), dejándolo tendido en el piso.
Pese a haber recibido solo un golpe, el trabajador del Mall Chino aprovecha la situación para aparentar ante Ayelén (Vivianne Dietz) que fue víctima de una gran golpiza.
