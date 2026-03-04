Logo Mega

Aguas de Oro - Capítulo 109: La mentira de Ángel sobre su pelea con Braulio

  Por Mega

En este capítulo de Aguas de OroCarlos (Álvaro Rudolphy) queda completamente atónito al enterarse de que su padre está vivo.

Pese a esta revelación, el alcalde mantiene sus planes de escapar del país y contacta a Karla (Carolina Arregui) para pedirle una última reunión antes de partir.

Por otro lado, Franklin (Francisco Ossa) le promete a Mariana (Paola Volpato) que siempre estará a su lado por el resto de su vida.

Aguas de Oro / Mega

La mentira de Ángel sobre su pelea con Braulio

Además, Braulio (Andrew Bargsted) golpea en el rostro a Ángel (José Antonio Raffo), dejándolo tendido en el piso.

Pese a haber recibido solo un golpe, el trabajador del Mall Chino aprovecha la situación para aparentar ante Ayelén (Vivianne Dietz) que fue víctima de una gran golpiza.

