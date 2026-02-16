Aguas de Oro - Capítulo 104: Remigio presenta su carta de renuncia
En este capítulo de Aguas de Oro, Remigio (Claudio Arredondo) le entrega a Carlos (Álvaro Rudolphy) su carta de renuncia al municipio.
La noticia deja en shock al alcalde, quien luego intenta persuadir a su empleado, asegurándole que lo ayudará en caso de que el secreto de los pozones mágicos salga a la luz.
Por otro lado, Mariana (Paola Volpato) le deja en claro a Karla (Carolina Arregui) que jamás le cederá uno de los pozones mágicos, pese a que la ley la respalda.
Ayelén quiere contarle la verdad a Mariana
Además, Ayelén (Vivianne Dietz) percibe que Mariana está profundamente ilusionada con las supuestas propiedades regenerativas de los pozones, por lo que decide que es momento de revelarle que todo se trata de una mentira.
La situación deja sumamente preocupado a Braulio (Andrew Bargsted), quien le pide a su pareja que guarde silencio hasta que su familia pueda escapar de El Álamo.Ve el capítulo en
